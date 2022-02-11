Вслед за нардепом от "Голоса" Александрой Устиновой, которая отправилась рожать за океаном, в Соединенные Штаты Америки вдруг резко собрался бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что он является фигурантом дела о незаконной передаче газа коммерческим структурам на 2,2 миллиарда гривен, Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что почти на месяц (до 5 марта) уезжает за границу.

"Вчера мой адвокат сообщил следователям ГБР о моем запланированном нахождении за границей с целью бизнеса (США и Великобритания) и семейного отдыха на период школьных каникул (ЕС). На всякий случай. Вдруг кто-то неверно поймет причину моего отсутствия. Остаюсь всегда открытым для сотрудничества со следствием в рамках Закона", - написал Коболев.

В США у Коболева, как известно, живет мама.

"Интересно, чего все так засобиралась в Штаты? Или может у отъезжающих есть американские паспорта и они следуют призыву Байдена немедленно покинуть Украину?", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Андрей Коболев был главой "Нафтогаза" с весны 2014 года по апрель 2021 года. На своем посту он получал многомиллионные премии. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен.

Также мы писали, что летом прошлого года Государственная фискальная служба проводила обыски в НАК "Нафтогаз" по уголовному делу по факту уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. По данным наших источников в правоохранительных органах, по "Нафтогазу" шли и другие расследования, их фигурантом был Коболев.