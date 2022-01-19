Среднесуточный транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в период с 1 по 16 января составляет 52,4 млн кубических метров, что является минимальным показателем для этого периода за последние четыре года.

Об этом сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он заявил, что российская компания "Газпром" не стала бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, хотя такая возможность есть. Макогон считает, что "Газпром" не заинтересован помогать странам Евросоюза в кризисный период, а давление на Европу для запуска газопровода "Северный поток-2" продолжается.

"Кстати, за 16 суток января 2019 года среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в "ководном" 2020-м - 83,4 млн куб. м, в 2021-м - 124,6 млн куб. м, в 2022-м - в общей сложности 52,4 млн куб. м газа", - написал Макогон.

Напомним, ранее в российском "Газпроме" заявили, что компания перевыполняет план по транзиту газа через Украину.

Вместе с тем сообщали, что в украинских подземных хранилищах осталось газа почти вполовину меньше, чем в это же время год назад.

Кроме того, мы писали, что в Украине в конце прошлого года закрыли 32 газозаправочные станции из-за высоких цен на голубое топливо.