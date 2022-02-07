В понедельник, 7 февраля, российская энергетическая компания "Газпром" снова не забронировала дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

Об этом сообщает ТАСС.

На аукционе "Оператор ГТС Украины" предложил транзитные мощности на второй и третий кварталы текущего года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".

Однако по итогам торгов, которые прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год, допмощности так и остались невостребованными.

"Газпром" также не стал бронировать на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу.

Напомним, в конце января "Газпром" заявил о минимальных запасах газа в Украине и в Европе.

Также сообщалось, что в Евросоюзе цены на газ увеличились в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, мы писали о том, что в российском "Газпроме" ожидают по итогам года самую большую финансовую прибыль в истории компании.