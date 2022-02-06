Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в разных государствах Евросоюза цены на природный газ выросли в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом.

Об этом он сообщил в своем блоге в воскресенье, 6 февраля.

"Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество", - заявил Боррель.

По его словам, Россия сделала гораздо больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем Евросоюз для повышения своей способности перенести перебои с поставками газа, написал Боррель в преддверии визита в Соединенные Штаты, где в понедельник состоится заседание Совета ЕС - США по энергетике.

Также Боррель добавил, что в последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы.

"Она (Россия - Ред.) сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа", - сказал Боррель, посоветовав "срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами ЕС, что рекомендует Еврокомиссия".

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО изучает возможность строительства нового газопровода в Европе, чтобы снизить зависимость от газа из РФ.

Также напомним, что в Европе запасы газа снизились до отметки ниже 40%.