Европейская комиссия внесла атомную и газовую энергетику в класс переходных зеленых источников энергии, которые способствуют переходу к безуглеродной экономике как планировалось еще в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В среду, 2 февраля, ЕК приняла документ "Таксономия ЕС", то есть классификацию видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям безуглеродной экономики.

"Новые проекты атомных электростанций для производства энергии, которые будут использовать наилучшие доступные существующие технологии ("Поколение III+"), будут признаваться до 2045 года (дата утверждения разрешения на строительство)", - сказано в сообщении.

Также указано, что модификации и модернизации существующих ядерных установок в целях продления срока службы будут признаваться до 2040 года. В самом документе говорится и о том, что новые инвестиции в атомные электростанции разрешены до 2045 года, а в газовую инфраструктуру до 2030 года.

Напомним, о том, что ЕС может присвоить статус экологически чистых ряду проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли в СМИ сообщили еще осенью прошлого года, но официальное заявление на сайте ЕК появилось только в начале января.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Украина планирует присоединиться к "зеленому курсу" Евросоюза.