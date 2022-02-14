В Европе цена газа на открытии торгов в понедельник, 14 февраля, впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Причиной этого называют напряженность вокруг Украины. Таким образом, общий рост цены газа составляет около 13,7%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Напомним, Япония собирается поставить часть своих запасов сжиженного газа в Европу на фоне кризиса вокруг Украины.

Как сообщалось, по данным агентства Bloomberg, США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин дал прогноз, сколько газа останется у Украины после окончания отопительного сезона.

Также мы сообщали, что в Mackenzie высчитали, как быстро в Европе закончится газ после блокирования его транзита из России.