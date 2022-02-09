Япония планирует поставить часть своих запасов сжиженного природного газа в Европу, поскольку сохраняющаяся напряженность между Россией и Западом из-за Украины создает угрозу энергетической безопасности в регионе.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает агентство Kyodo.

До начала поставок газа на европейский рынок Япония убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех потребностей страны.

Японское правительство может обратиться к компаниям, занимающимся СПГ-бизнесом, с просьбой о сотрудничестве, при этом оно продолжает обсуждение объемов и сроков поставок СПГ в Европу, сообщает со ссылкой на источники агентство.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.

Также мы писали о том, что в Mackenzie высчитали, как быстро в Европе закончится газ после блокирования его транзита из России.