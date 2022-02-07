Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) могут закончиться уже через шесть недель в случае, если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России. При этом при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

Об этом говорится в отчете британской консалтинговой Wood Mackenzie.

"Если бы все потоки газа (из России) прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", - указывают в WoodMac.

В этом случае Европа столкнулась бы с просто катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю.

При этом аналитики консалтинговой компании сомневаются, что европейские политики одобрят блокировку импорта из России, иначе Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены поставок российского газа, которые, по расчетам Wood Mackenzie, удовлетворяют 28% годового спроса Европы.

"Этот сценарий подчеркивает, насколько Европа стала зависимой от российского газа", и ту роль, которую должна сыграть дипломатия для обеспечения бесперебойных поставок, пишет компания.

Wood Mackenzie ожидает роста поставок газа из РФ на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами. Европа нуждается в дополнительных объемах газа не только для того, чтобы пережить эту зиму, но и для подготовки к следующей. Однако, даже если газ из России продолжит поступать весной и летом, а экспорт по "Северному потоку - 2" так и не начнется, страны Европы начнут зиму 2022-2023 гг. с рекордно низкими запасами.

Если же транзит через Украину будет прерван, то для спасения от "энергетического хаоса" Европе придется надеяться на все возможные пути решения проблемы разом. В частности, перенаправление Россией объемов поставок по газопроводу Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу, сокращение потребления газа и запуск законсервированных атомных и угольных электростанций, рост добычи газа в Норвегии и Нидерландах и переход покупателей из Азии на уголь вместо сжиженного природного газа (СПГ).

"России также есть что терять - не в последнюю очередь свою репутацию надежного поставщика газа и "Северный поток - 2", который рискует превратиться в "белого слона". Если Европа решит отказаться от российского газа, это будет позитивным сигналом для производителей СПГ в США, Катаре и за его пределами", - заключает Wood Mackenzie в отчете.

Ранее мы писали, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях. По состоянию на 29 января этот показатель снизился до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Помимо этого, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в разных государствах Евросоюза цены на природный газ выросли в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом.