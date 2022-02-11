Первый вице-премьер Юлия Свириденко в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу, 11 февраля, заявила, что по окончанию отопительного сезона в хранилищах Украины останется не менее 7 млрд кубометров газа.

Сообщение передает "Капитал".

"Даже под конец отопительного сезона у нас все равно в газохранилищах будет оставаться минимум 7 млрд куб. м", - сказала она.

По данным АО "Укртрансгаз", на 10 февраля Украина располагает в ПХГ запасами 10,673 млрд куб. м. При этом благодаря потеплению и возобновившемуся с февраля импорту среднесуточный отбор из ПХГ в текущем месяце постепенно снижается.

Ранее мы писали, что операторы украинской газотранспортной системы (ГТС) и Словакии (Eustream) договорились увеличить мощности для закупок газа более чем на 50%. Глава ГТС Украины сообщил, что за последние несколько месяцев оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для поставки газа в Украину на 85%, в частности, уже с февраля на суточных аукционах украинские компании могут забронировать мощности нового словацко-украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе.

Также мы сообщали о том, что в Украину в феврале-марте прибудут еще восемь кораблей с импортным углем в дополнение к 15, которые украинские теплоэнергогенерирующие компании уже приняли, начиная с ноября 2021 года.