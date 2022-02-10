В феврале-марте Украина примет еще 700 тысяч тонн импортного угля – Минэнерго
В Украину в феврале-марте прибудут еще восемь кораблей с импортным углем в дополнение к 15, которые украинские теплоэнергогенерирующие компании уже приняли, начиная с ноября 2021 года.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Киеве 10 февраля.
"В период февраль-март еще дополнительно планируется восемь судов с углем, которые суммарно привезут около 700 тыс. тонн", - сказал министр.
Он также добавил, что в настоящее время продолжается стабильное накопление угля на складах ТЭС.
"Сейчас на складах - 841 тыс. тонн, что предоставляет возможность абсолютно спокойно проходить отопительный сезон", - резюмировал Галущенко.
Напомним, 20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".
Также мы писали, что в энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и должны спасти Украину от веерных отключений. Как рассказали в компании, этот уголь закупил ДТЭК.
Между тем глава "Нафтогаза" Юрий Витренко констатировал, что в Украине сейчас критически малые запасы этого энергоносителя.