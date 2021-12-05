В воскресенье, 5 декабря, в Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем.

Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК Энерго.

"Общий объем второй поставки составляет 66 тысяч тонн. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС (порт Южный)", – указано в сообщении.

В ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций и позволит обеспечить стабильность энергосистемы в пиковые периоды.

"Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь-январь поставок составляет около 470 тысяч тонн", – сообщили в компании.

Напомним, 20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Также мы писали, что в энергетической компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова прокомментировали ситуацию с кораблями с углем, которые плывут из США и должны спасти Украину от веерных отключений. Как рассказали в компании, этот уголь закупил ДТЭК.