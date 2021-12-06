В Украине запасы угля на государственных тепловых электростанциях компании "Центрэнерго" в два раза ниже минимально допустимого уровня.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики по состоянию на 3 декабря.

В общей сложности на трех тепловых электростанциях государственной компании находится 123,2 тыс. тонн. При этом минимально допустимым уровнем является227,6 тысяч тонн.

Наиболее критичная ситуация сложилась на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тысяч тонн при минимально допустимых 77,6 тысяч тонн.

Напомним, в ноябре стало известно, что "Центрэнерго" заключила контракт на получение 1,5 млн тонн угля из з Казахстана, Польши, Австралии и США.

Также сообщалось, что энергетическая компания "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова договорилась с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем. Первый корабль с углем прибыл в Украину в ноябре, а второй корабль с американским углем приплыл в декабре. В ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций.