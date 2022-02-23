В среду, 22 февраля, цена газа в Европе превысила отметку в 1000 долларов за одну тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно данным торговой площадки, подорожание произошло примерно на пять процентов. Сегодня ценовой минимум составлял 937,7 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, 22 февраля цена газа в Европе растет более чем на 10% на фоне признания Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".

Вместе с тем, сообщалось, что курс гривны резко обвалился после заявления СНБО о чрезвычайном положении, а курс доллара в обменниках Киев достиг 30,69 грн.

Также ранее мы писали, что, по данным агентства Bloomberg, США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.

Кроме того, сообщалось, что Япония поставит часть своих запасов сжиженного газа в Европу на фоне кризиса вокруг Украины. До начала поставок газа на европейский рынок Япония убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех потребностей страны.