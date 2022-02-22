Министерство экономики Германии заново оценит российский газопровод "Северный поток-2". Пока это не произойдет, трубопровод не запустят.

Отметим, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц распорядился остановить сертификацию газопровода, после чего Минэкономики Германии это сделало.

Об этом со ссылкой на министра экономики пишет РИА "Новости".

"То есть, по "Северному потоку-2" это не окончательная остановка проекта, а некая пауза, которая, правда, непонятно насколько затянется. Но напряжённость в отношениях Запада и России это точно увеличит", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, в ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

В январе Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации газопровода. После чего Федеральное сетевое агентство Германии должно было возобновить временно приостановленную сертификацию трубопровода.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого Запад заявил о намерении ввести против РФ санкции.

В свою очередь, на фоне этих событий Минэкономики Германии после распоряжения Шольца уже остановило процесс сертификации "Северного потока 2".

Вместе с тем, Владимир Зеленский призвал включить остановку "Северного потока-2" в пакет санкций против РФ из-за признания "ЛДНР".

О том, что означает признание Россией "ЛДНР" и каких последствий ожидать, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".