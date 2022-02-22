Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" должна быть остановлена. Он дал соответствующее распоряжение, после чего Минэкономики Германии остановило сертификацию

Об этом сообщает ТАСС.

"Реакция на признание Россией "ДНР" и "ЛНР" будет целенаправленной и сплоченной, действия Москвы не останутся без последствий", - сказал Шольц.

Шольц назвал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН. При этом Германия продолжает считать важным "нормандский формат", продолжит его использовать вместе с Францией.

По словам Шольца, Министерство экономики Германии получило указания обратиться к немецкому регулятору по поводу остановки сертификации "Северного потока-2".

Минэкономики Германии после распоряжения Шольца уже остановило процесс сертификации "Северного потока 2". Министр направил поручение федеральному сетевому агентству, сообщает Spiegel.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Владимир Зеленский призвал включить остановку "Северного потока-2" в пакет санкций против РФ из-за признания "ЛДНР".

Отметим, в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. В январе текущего года Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации "Северного потока - 2".

После этого Германия должна была возобновить сертификацию "Северного потока-2".

Вчера, 21 февраля, Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого Запад заявил о намерении ввести против РФ санкции.

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