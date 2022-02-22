Уже сегодня, 22 февраля, администрация американского президента Джо Байдена объявит о новых санкциях против Российской Федерации, которая вчера признала "ЛДНР".

Об этом сказала постоянный представитель США при ООН во время своего выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Трансляция заседания велась в YouTube.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала, что 22 февраля администрация Байдена объявит о новых санкциях против России.

"Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, когда еще не было ООН, и миром управляли империи. Но остальной мир ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й. Организация Объединенных Наций была основана на принципе деколонизации, а не повторной колонизации, и мы считаем, что подавляющее большинство государств-членов ООН и Совет Безопасности ООН привержены тому, чтобы двигаться вперед, а не возвращаться в прошлое", - сказала Томас-Гринфилд.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". После этого Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР".

Что означает признание Москвой "ЛДНР", разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: