В МИД Украины отреагировали на решение России о признании "ЛДНР". В ведомстве считают, что у этого решения не будет никаких правовых последствий и утверждают, что оно может означать единоличный выход России из Минских соглашений.

Об этом в Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал Николенко.

По его словам, решение России не будет иметь никаких правовых последствий.

"Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей. Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину", - написал Николенко.

По его словам, Украина учитывает все риски и не поддается провокациям, оставаясь преданной политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ. Последующие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации", - заявил спикер МИД Украины.

Отметим, в России после признания "ЛДНР" заявили, что "Россия не могла нарушить Минские соглашения, так как она выступает их гарантом, а не стороной соглашения".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Украине состоялось заседание СНБО. Кроме того, Владимир Зеленский записал видеообращение, из которого вытекает, что приказа стрелять по войскам РФ не будет.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".