ЕС предпринял меры предосторожности на случай, если импорт российского газа в Европу прекратится. В январе Евросоюз импортировал рекордные десять триллионов кубометров сжиженного газа.

Об этом журналистам сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает издание "DW" со ссылкой на dpa.

По словам председателя ЕК, для уменьшения риска возникновения перебоев с сырьем Еврокомиссией в последние месяцы были проведены переговоры с ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), такими как США, Катар и Египет, чтобы те нарастили объемы СПГ.

Кроме того, Европа провела консультации с ключевыми импортерами сжиженного природного газа, в частности Японией и Южной Кореей, чтобы Евросоюз имел возможность получить сырье из их собственных запасов.

По словам главы Еврокомиссии, в результате этих усилий Брюсселя в январе ЕС импортировал рекордные десять триллионов кубометров сжиженного газа. Япония и Южная Корея поставили Брюсселю сырье из собственных запасов.

Напомним, ранее мы информировали о том, что Япония запланировала поставить часть своих запасов сжиженного газа в Европу на фоне кризиса вокруг Украины.

Также сообщалось, что по данным агентства Bloomberg, США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.