Верховный суд признал действительным предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о разрыве контракта компании "Нефтегаз" с председателем ее правления Юрием Витренко.

Как пишут "Украинские новости", об этом сказано в постановлении суда от 2 февраля, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно вердикту, в июле 2021 года Витренко обратился в суд с иском к НАПК с участием третьих лиц: Кабинета министров, "Нефтегаза", наблюдательного совета "Нефтегаза", председателя НАПК Александра Новикова, а также и.о. руководителя департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции Александра Шульги. В иске податель требовал признать противоправным и отменить предписание НАПК от 1 июля о прекращении его контракта с "Нефтегазом".

Вместе с иском Витренко подал заявление о его обеспечении путем приостановления действия упомянутоо предписания НАПК.

Свои действия Витренко обосновал тем, что обжалуемое предписание НАПК требует от председателя набсовета прекратить контракт, заключенный 29 апреля 2021 года с Витренко.

Он утверждал, что в случае выполнения требований предписания НАПК до принятия решения по этому делу Витренко может быть уволен с должности предправления "Нефтегаза", контракт с ним может быть прекращен, что усложнит или предотвратит эффективную защиту и восстановление нарушенных прав и его интересов даже в случае удовлетворения исковых требований. Ведь с целью защиты и восстановления нарушенных прав он вынужден будет обратиться с другими исковыми заявлениями.

По убеждению Витренко, заключение им контракта с "Нефтегазом" не нарушает ограничений, предусмотренных законом "О предотвращении коррупции".

Также он отметил, что НАПК, издавая предписание, вышло за пределы своей компетенции, определенной законом, поскольку в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в случае выявления нарушений НАПК обращается в суд для прекращения контракта.

Таким образом, Витренко считает, что предписание НАПК имеет очевидные признаки противоправности.

Окружной административный суд Киева определением 5 июля 2021 года, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 10 ноября 2021 года, удовлетворил заявление об обеспечении иска, принял меры обеспечения иска путем приостановления действия предписания НАПК от 1 июля.

Суд первой инстанции исходил из того, что непринятие мер обеспечения иска влечет для Витренко негативные последствия, поскольку в случае удовлетворения иска по этому делу истцу необходимо будет приложить значительные усилия и затраты на защиту и восстановление своих прав.

При этом представитель НАПК, считая указанные судебные решения принятыми с нарушением требований процессуального закона, подал кассационную жалобу, в которой просил отменить решение и принять новое, отказывающее в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

Автор жалобы, среди прочего, настаивал на неполноте судебного разбирательства при апелляционном пересмотре дела по вопросу обеспечения иска, в том числе в аспекте доводов об отсутствии очевидности признаков противоправности спорного предписания ответчика.

Вместе с этим суды как первой, так и апелляционной инстанций не признали наличия очевидной опасности причинения ущерба правам, свободам и интересам непосредственно Витренко до принятия решения по этому делу, учитывая наличие в материалах дела позиции набсовета об отсутствии намерения выполнять предписание.

Представитель НАПК утверждал, что суд фактически решил дело без его рассмотрения по существу заявленных исковых требований.

Верховный суд определением от 29 декабря 2021 года открыл кассационное производство по указанным судебным решениям.

Представитель "Нефтегаза" и представитель Кабмина подали отзывы на кассационную жалобу, в которых, настаивая на безосновательности последней, просили оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений.

Верховный суд не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что непринятие мер обеспечения иска повлечет для Витренко негативные последствия.

Также отмечается, что удовлетворяя заявление об обеспечении иска, суды предыдущих инстанций исходили из того, что без принятия этих мер будут нарушены права истца в результате прекращения контракта от 29 апреля 2021 года, чем непосредственно нарушается гарантированное Конституцией право истца на труд.

Кроме этого, Верховный суд обратил внимание на то, что Витренко обратился в суд с иском о признании противоправным и отмене предписания.

Уточняется, что решения суда по таким искам не требуют исполнения, их значение состоит в констатации факта правомерности обжалуемого решения и лишении его правовых последствий путем отмены.

Также Верховный суд отметил, что иск не может быть обеспечен таким способом, который фактически подменяет собой судебное решение по делу и разрешает исковые требования до рассмотрения дела по существу судом.

По убеждению коллегии судей Верховного суда, предоставление правовой оценки обжалуемому предписанию НАПК от 1 июля суд должен осуществлять в рамках процедуры судебного разбирательства, с соблюдением всех процессуальных гарантий участников дела, предусмотренных процессуальным законом, а потому принятие мер обеспечения иска таким образом фактически приводит к разрешению спора по существу.

Учитывая приведенное, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых решений пришли к ошибочному выводу о принятии мер обеспечения иска.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу НАПК и отменил постановление ОАСК от 5 июля и постановление Шестого апелляционного административного суда от 10 ноября.

Кроме этого, суд отказал в удовлетворении заявления Витренко о принятии мер обеспечения иска.

Решение суда прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что такое решение суда - сильный удар по власти Зеленского. Потому что Витренко - одна из ключевых в ней фигур. И теперь Зе придётся как-то выкручиваться, чтоб сохранить своего протеже на ключевой должности", - написал канал.

28 апреля Кабмин уволил предправления "Нефтегаза" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

В начале августа в НАПК сообщили, что апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) о приостановлении действия предписания НАПК о прекращении контракта с председателем правления "Нефтегаза" Витренко.

Как писала "Страна", заработная плата Витренко за ноябрь в "Нефтегазе" составила 51,3 тысячи гривен, что в сотни раз меньше, чем он получал в компании при Коболеве.