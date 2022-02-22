В ночь с 21 на 22 февраля стоимость нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,19% - до 97,48 доллара за баррель. По состоянию на 03:38 по Киеву стоимость Brent выросла на 2,34%, торгуясь на уровне 97,62 доллара за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднялась на 3,41% - до 93,29 долларов за баррель.

Напомним, нефть дорожает с конца января. 12 февраля стоимость нефти Brent побила семилетний рекорд на фоне новостей о возможном вторжении России в Украину. А в ночь на понедельник, 14 февраля, цена превысила 96 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI тогда поднялась до 94,61 доллара за баррель.

Также сообщалось, что аналитики компании JP Morgan спрогнозировали, чем обернется для мировой экономики полномасштабная война России и Украины. По мнению экспертов, цена на нефть может подскочить до 150 долларов за баррель в первой половине года.