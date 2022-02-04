В пятницу, 4 февраля, цена нефти Brent второй день подряд бьет рекорды. Сегодня она превысила $92 за баррель впервые за восемь лет. Стоимость нефти марки WTI торгуется на уровне выше $90, что также стало рекордом с 7 октября 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные биржи Investing.

Отметим, что в пятницу, 28 января, Brent дорожала до $90, а 18 января была достигнута отметка в 87 долларов за баррель.

Подорожание нефти, которое тянется с начала года, аналитики связывают с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма коронавируса на спрос.

Напомним, вчера стоимость нефти превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

Также писали, что, по данным специалистов, цена на нефть может подскочить до 150 долларов за баррель в первой половине года. Эксперты считают, что в случае, если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента (сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процентов).

Кроме того, почему на заправках рекордно дорожает топливо и что будет с ценами дальше.