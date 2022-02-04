Стоимость нефтяной марки WTI впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель.

Об этом сообщают данные торгов на лондонской бирже Ice Feature в четверг, 3 февраля.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года подорожала на 2,03%, до 90,05 долларов за баррель.

Кроме того, нефтяная марка Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE поднялась до 91,08 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

Напомним, что по мнению аналитиков одного из крупнейших банков мира JP Morgan, цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель из-за угрозы войны в Украине. Эксперты считают, что в случае, если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента (сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процентов).

Ранее "Страна" сообщала, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. Это связано с реализацией ряда проинфляционных факторов.

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