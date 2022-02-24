Нацбанк Украины сообщил ряд решений по работе банковской системы в военное время:

  • Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы);
  • Безналичные расчеты без ограничений;
  • Запрет на выдачу налички в иностранной валюте;
  • Платежи правительства без ограничений;
  • Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений;
  • Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация);
  • Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам;
  • Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений;
  • Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты);
  • Официальный курс фиксируется на 24.02.2022;
  • Мораторий на трансграниченые платежи;
  • Остановка операций по расчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию;
  • Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.

Напомним, в Украине ввели военное положение. Что оно предусматривает и какие запреты вводит мы ранее писали.

Также мы сообщали, что доллар в обменниках Киева подскочил до 33 гривен.

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