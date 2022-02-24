Нацбанк Украины сообщил ряд решений по работе банковской системы в военное время:

Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы);

Безналичные расчеты без ограничений;

Запрет на выдачу налички в иностранной валюте;

Платежи правительства без ограничений;

Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений;

Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация);

Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам;

Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений;

Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты);

Официальный курс фиксируется на 24.02.2022;

Мораторий на трансграниченые платежи;

Остановка операций по расчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию;

Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.

Напомним, в Украине ввели военное положение. Что оно предусматривает и какие запреты вводит мы ранее писали.

Также мы сообщали, что доллар в обменниках Киева подскочил до 33 гривен.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.