Снять наличку - не более 100 тысяч грн, запрет на выдачу валюты. Нацбанк ограничил работу банковской системы
Нацбанк Украины сообщил ряд решений по работе банковской системы в военное время:
- Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы);
- Безналичные расчеты без ограничений;
- Запрет на выдачу налички в иностранной валюте;
- Платежи правительства без ограничений;
- Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений;
- Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация);
- Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам;
- Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений;
- Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты);
- Официальный курс фиксируется на 24.02.2022;
- Мораторий на трансграниченые платежи;
- Остановка операций по расчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию;
- Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.
Напомним, в Украине ввели военное положение. Что оно предусматривает и какие запреты вводит мы ранее писали.
Также мы сообщали, что доллар в обменниках Киева подскочил до 33 гривен.
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