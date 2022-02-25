В течение трех месяцев высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена провели полдюжины срочных встреч с китайскими властями. Американцы представили Пекину разведданные, свидетельствующие о наращивании российских войск вокруг Украины, и просили китайцев сказать России не вторгаться.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным источников, каждый раз китайские официальные лица, в том числе министр иностранных дел и посол в США, давали отпор американцам, заявляя, что не думают о возможности вторжения. А в декабре США получили разведданные, свидетельствующие о том, что Пекин рассказал о встречах Москве и подал их так, что Соединенные Штаты пытаются посеять раздор между РФ и КНР. Также Китай заверил Москву, что не будет пытаться препятствовать планам и действиям России.

"Переговоры между американскими и китайскими официальными лицами показывают, как администрация Байдена пыталась использовать данные разведки и дипломатию, чтобы убедить сверхдержаву, которую она считает усиливающимся противником, остановить вторжение в Украину, и как эта страна во главе с президентом Си Цзиньпином уверенно встала на сторону России, даже несмотря на то, что за зиму росло количество свидетельств планов Москвы о военном наступлении", - пишет газета.

Но дипломатические усилия не увенчались успехом, и в четверг утром Путин начал полномасштабное вторжение в Украину после признания "ДНР" и "ЛНР".

Китай является самым могущественным партнером России, и две страны уже много лет укрепляют свои связи в дипломатической, экономической и военной сферах. Си и Путин до этого года встречались 37 раз.

Некоторые американские официальные лица говорят, что связи между Китаем и Россией кажутся крепче, чем когда-либо со времен холодной войны. Эти две страны теперь представляют собой единый идеологический фронт против США и их европейских и азиатских союзников.

Буквально на днях в Госдепе заявили, что сближение России и Китая вызывает у Вашингтона серьезное беспокойство.

Как писала "Страна", сегодня Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом на самом высоком уровне, а Си Цзиньпин поддержал этим переговоры.