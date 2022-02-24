Глава МИД КНР Ван И провел, в четверг, 24 февраля, телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что понимает обеспокоенности Москвы в области безопасности. Об этом передает агентство Bloomberg.

В свою очередь телеканал Channel News Asia сообщает, что Ван И также заявил главе российского МИД, что Китай "уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, но в то же время признает сложную и особую историю украинского вопроса".

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.

Также ранее сообщалось, что еще до начала боевых действий в нашей стране Китай призвал США учитывать обеспокоенность России по поводу Украины и не усиливать противостояние.