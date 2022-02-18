Министерство иностранных дел Китая прокомментировало высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждет "вторжение России" в ближайшие дни. Китайское внешнеполитическое ведомство заявило, что Соединенные Штаты должны учитывать обеспокоенность РФ и других сторон по поводу ситуации вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Вана Вэньбиня пишет ТАСС.

"США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния. Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России", - сказал он.

По словам Ван Вэньбиня, вопрос по Украине нужно решать, ссылаясь на Минские соглашения.

"Нельзя действовать угрозами, прибегая к санкциям и давлению", - добавил он.

Напомним, президент США Джо Байден выступил по поводу ситуации вокруг Украины. Он заявил, что США "проверяют" отведение войск России от границ Украины, но пока основная масса сил остается на своих местах. Всего в Америке насчитали 150 тысяч военных в приграничных областях, поэтому "вторжение" все еще вероятно, считает Байден.

Также мы писали, что вопреки заявлениям Байдена в СНБО говорят, что не видят угрозы вторжения России в Украину.