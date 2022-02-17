Администрация президента США утверждает, что сейчас все признаки свидетельствуют о подготовке Россией "неминуемого вторжения" в Украину.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Свидетельства "на земле" заключаются в том, что Россия движется на этой неделе в направлении неминуемого вторжения", - заявила Карин Жан-Пьер.

По ее словам, сейчас наблюдается "увеличение числа" не соответствующих действительности заявлений Москвы по ситуации вокруг Украины.

"А ранее о вторжении в течение "нескольких дней" говорил президент США Джо Байден. Интересно, они вообще отдают себе отчёт, что за слова надо отвечать? Извинится ли Байден за свой прогноз, если в течение "нескольких дней" вторжения не будет? Конечно нет. Также как никто не извинился за прогнозы "вторжения" 16 февраля. Просто перенесли его на "несколько дней". А через несколько дней перенесут ещё на "несколько дней". С таким подходом курс гривны скоро уйдёт за 30", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь называет новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля.

В своем аналитическом материале "Страна" рассказывала, зачем Запад устроил информационную войну против Украины и что будет дальше.

А журналист Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно.Понятно" разбирается, зачем западный союзник напугал весь мир российским вторжением в Украину и чего теперь ждать на виртуальных фронтах.