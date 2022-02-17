Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что не знает, завершится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля после окончания российско-белорусских учений. По его словам, это не зависит от РФ, поскольку не Москва занимается нагнетанием напряженности.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Насчет 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения ("Союзная решимость" - Ред.), как это и было объявлено. Закончится ли 20 февраля эскалация (вокруг Украины - Ред.), я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся", - сказал Лавров.

Кроме того, он также добавил, что Россия сама будет решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность.

Напомним, западные СМИ анонсировали день "вторжения" на 16 февраля, однако оно не произошло. После этого в Госдепе США заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Также мы писали, что издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь назвало новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в Украине оправдывают фейки Запада о "вторжении России".