После того как "вторжение России в Украину", анонсированное США и Британией на 16 февраля, не состоялось, в Госдепе заявили, что Вашингтон вообще не указывал на какой-то конкретный день, когда оно может произойти.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс на брифинге 16 февраля.

Один из журналистов сказал, что "день вторжения" был назначен на 16 февраля, однако его не состоялось, и спросил, означает ли это, что разведданные были неверны. Прайс на это ответил отрицательно.

"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - сказал он.

По словам Прайса, то, что этого не произошло, не означает наличия у разведки неверных сведений.

Напомним, по информации Politico, президент США Джо Байден в ходе беседы с лидерами Евросоюза и НАТО заявил, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Кроме того, агентство Bloomberg называло конкретную дату нападения - 15 февраля. А немецкий Der Spiegel озвучивал иную дату - 16 февраля. О том же потом писали еще несколько американских СМИ. "Страна" подробно об этом уже писала.

Также мы сообщали, что британская газета даже называла конкретное время "вторжения России в Украину", которое в итоге не произошло.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Запад реагирует на то, что "российского вторжения" 16 февраля не произошло.