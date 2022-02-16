Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией независимости "ЛДНР" подорвет суверенитет Украины м будет означать отказ Москвы от своих обязательств в рамках Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Приводим полный текст заявления:

"Российская Госдума заявила, что планирует направить президенту Путину обращение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "независимыми". Для ясности: одобрение Кремлем этого обращения будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям, которые определяют процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются Россией и управляются политическими марионетками с 2014 года.

Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать заниматься дипломатией для достижения мирного урегулирования этого кризиса. И потребует быстрого и твердого ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами".

Напомним, 15 февраля Госдума РФ проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании "ЛДНР".

Также сообщалось, что Владимир Путин принял к сведению обращение о признании "ЛДНР", а его пресс-секретарь признал, что оно не коррелируется с "Минском-2".

Признает ли Россия "ЛДНР" и что значит решение Госдумы разобралась спецкор "Страны" в новом выпуске своего блога: