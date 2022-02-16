Президент Российской Федерации Владимир Путин получит и принял к сведению обращение Государственной Думы о признании "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова

"Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное - это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", - сказал он.

Также в Кремле заявили, что признание "ЛДНР" не коррелируется с Минскими соглашениями.

"Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер", - заявил Песков.

"То есть, линия продолжается прежняя, о которой вчера говорил Путин. Россия дает понять, что обращение Госдумы - это предупреждение Западу, что может быть, если он не заставит Зеленского выполнить Минские соглашения. Но если они выполнены не будут, тогда вариант с признанием "ЛДНР" не будет казаться фантастическим", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" уже подробно разбиралась, что означает голосование Госдумы РФ за проект постановления об обращении к Путину о признании "ЛДНР".

Изначально было внесено два проекта. Первый был подготовлен КПРФ, второй — "Единой Россией". Депутаты голосовали за оба постановления. Принято было то, которое набрало наибольшее количество "за". Накануне оба проекта поддержал профильный комитет. В итоге Дума приняла проект постановления коммунистов.

В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" журналист "Страны" Олеся Медведева разбирается, пойдет ли Россия на признание "ЛДНР".