Отвод российских войск: Шойгу спасает гривну

Итак, вторжения Путина, которое британские СМИ назначили сегодня на час ночь, так и не состоялось. На границе все спокойно, что и зафиксировал журналист "Страны".

При этом Москва еще вчера устами Минобороны РФ заявила об окончании учений в Западном и Южном военных округах и об отводе войск в места постоянной дислокации.

На некоторое время это выбило западные СМИ из колеи. Но ненадолго. Уже во второй половине дня стали появляться сообщения о том, что отвод войск фиктивный – мол, 10 тысяч отводят, а 190 тысяч остаются для вторжения. И даже время конкретное было названо – час ночи.

Где восприняли новость из Москвы с энтузиазмом, так это на Банковой. В Офисе президента не стали ставить ее под сомнения, а просто расценили как позитивный сигнал.

И не напрасно: на позитиве московской новости гривна отыграла большую часть позавчерашнего падения и оказалась ближе к отметке "28", чем к отметке "29". Вряд ли российская власть прогнозировала именно такие последствия своего сообщения, но произошло именно то, что произошло.

И в результате сложилась странная картина: в то время как наши "стратегические союзники" нагнетают атмосферу и сеют панику, чем уничтожают стабильность украинской валюты, "страна-агрессор" делает все, чтобы укрепить гривну.

Впрочем, парадоксы нынешней международной политики – это вопрос все-таки второстепенный. Первостепенным в данной ситуации следует считать вопрос об уязвимости украинской валюты и украинской экономики вообще и их зависимости от политических факторов.

И вывод из этого факта можно сделать только один: чтобы Украину не лихорадило, ей нужна власть, которая из всех вариантов внешней политики выберет тот, который не будет создавать стрессовые ситуации для экономики. Увы, но такой власти нет уже восемь лет, а потому и экономический кризис стал постоянным фактором существования нашей страны.

День единства: против кого?

Вот уже восемь лет у украинских властей на любой кризис один ответ – надо спеть гимн. Нынешняя власть довела эту ситуацию до абсурда: Владимир Зеленский объявил 16 февраля днем единства украинского народа.

По случаю этого нового праздника должны быть вывешены государственные флаги, телеканалы заставили транслировать телемарафон власти, а школьников – надеть вышиванки. И, естественно, петь гимн.

Президент подписал по этому поводу указ, Кабмин издал расширяющее постановление на целых 17 пунктов, а нижестоящие органы приняли все это к исполнению (или к имитации исполнения). Однако никто даже не задумался о том, насколько нелепой является вся эта идея.

Представим себе гипотетическую ситуацию, что "российское вторжение" все-таки состоялось сегодня по западному плану. Неужели во власти считают, что тематические уроки в школах будут лучшим вариантом проведения этого дня для детей? И что для всех остальных главным в день вторжения будет поднять флаг и посмотреть телемарафон?

Впрочем, это, как уже сказано, ситуация гипотетическая. Поскольку украинская власть в последние дни еще раз заявила, что никакой угрозы "российского вторжения" не существует, а это просто такой способ гибридной войны (которую, правда, уже непонятно кто ведет).

Но если никакой угрозы не существует, то по какому поводу 16 февраля народ Украины должен объединиться, спеть гимн, поднять флаг и посмотреть телемарафон?

Абсурд ситуации в том, что получается, будто Украина сегодня должна объединиться против заявлений тех западных политиков и СМИ, которые объявили 16 февраля днем "вторжения". Повод, конечно, не самый плохой, но тогда уже надо честно сказать, что Джо Байден нам больше не стратегический союзник, раз мы объединяемся против него.

Кибервторжение: выживет ли Украина без "Приват 24"?

А вообще-то вторжение произошло вчера. И его, в отличие от сегодняшнего, ощутили миллионы украинцев, которые в течение нескольких часов не могли воспользоваться приложениями "Приват 24", "Ощад 24/7" и "Дия", которые подверглись кибератаке.

Параллельно с этими сервисами легли также сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, но эту потерю большинство украинских граждан, конечно, не заметило. А вот потерю трех приложений, названных выше, не заметить было нельзя.

В подразделении СНБО по кибербезопасности по привычке хакерскую атаку списали на Россию. Что, конечно, выглядит логично (ну, кому еще нужно лишать Вооруженные силы их официального сайта?), но вполне может оказаться таким же рефлекторным ответом, который бывает у власти каждый раз, когда происходит какое-то ЧП.

Если же говорить серьезно, то, помимо привычного "российского следа", следует рассматривать, как минимум, две версии.

Во-первых, банальную версию о хакерах-террористах, которые "косят" под политическую кибератаку, напав на сайты Минобороны и ВСУ, хотя их интересуют только банковские сервисы. Своего рода сюжет сериала "Бумажный дом", только в цифровом варианте.

Во-вторых, если все же увязывать кибератаку с политикой, то следует вспомнить о том, что не Россия, а Запад в последние месяцы делает все, чтобы обрушить украинскую экономику. Почему же в таком случае кибератака не может быть просто еще одним способом принудить украинскую власть к выполнению "Минска-2"? Вряд ли кто-то будет утверждать, что американские хакеры хуже русских.

И, опять же, наблюдая за тем, как миллионы украинцев вчера попали в финансовую ловушку, несложно сделать вывод, что сегодня даже гипотетическое вторжение не следует расписывать по генштабовским планам прошлого века, как это делают западные СМИ. Главным элементом любого вторжения сегодня будет отключение интернета и мобильной связи, которое парализует любую организованную деятельность власти. И вот над этим (а не над фиктивными бомбоубежищами) власти действительно стоило бы задуматься.

Шольц открыл тайны Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц вчера из Киева переместился в Москву. И из его совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным мы узнали об обещаниях украинской власти намного больше, чем из заявлений самой украинской власти.

Немецкий канцлер, который коснулся этой темы еще в Киеве, вчера детализировал то, что он вынес из общения с президентом Украины. По его словам, "Зеленский твердо пообещал, что очень скоро в рамках Трехсторонней контактной группы появятся все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов".

Тут уже каких-либо двухзначностей не осталось, поскольку стало ясно – и куда будут вносить проекты, и когда. Поэтому было бы логично, чтобы Зеленский выступил с обращением не по поводу "дня единства", а по поводу того, когда же состоится то, что он пообещал Шольцу, а также о том, какое содержание будет у документов, запланированных к рассмотрению в ТКГ. А то получается как-то некрасиво, когда о самом важном мы узнаем не от собственного главы государства, а от немецкого канцлера.

Кстати, в Москве Шольц заявил и о том, что ищет способы, как формализовать пребывание Украины вне НАТО, которое и без того является реальным фактом. Так что, если объединить все, что было сказано немецким канцлером, то можно сделать вывод, что между Западом и Россией нет противоречий практически по всем базовым позициям – и по способам выполнения Минских соглашений, и по отсутствию евроатлантической перспективы для Украины.

Противоречие есть только между Западом с Россией, с одной стороны, и Киевом – с другой.

Полупризнание "ДНР/ЛНР": за что проголосовала Госдума

Пока Шольц находился в Москве, Госдума РФ приняла постановление, которым призвала Путина признать "ДНР" и "ЛНР" как независимые государства. Немецкий канцлер по горячим следам назвал это решение "катастрофой", а российский президент отделался ни к чему не обязывающим комментарием о том, что депутаты Госдумы просто выражают мнение своих избирателей.

Где принятое Госдумой постановление вызвало бурю восторга, так это в украинских "патриотических" кругах. Соцсети вчера были переполнены радостными сообщениями порохоботов и других пользователей подобной ориентации о том, что Госдума создает повод для того, чтобы Украина не выполняла Минские соглашения.

Впрочем, постановление Госдумы признанием "республик" не является. Решение за Путиным.

Госдума пока что просто создала для Запада "напоминалку" о том, что произойдет, если он не додавит украинскую власть насчет выполнения Минских соглашений.

Однако если этого так и не произойдет, то признание "ЛДНР" не выглядит совсем уж фантастической перспективой.