Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны, Вооруженных сил, "Приватбанка" и "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба центра.

"В последние часы "Приватбанк" находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и, в целом, с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции. В Привате уверяют: никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения Приват24. Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковали сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 февраля, в Украине произошел сбой в работе Приват24. Позже в ПриватБанке прокомментировали сбой в работе приложения "Приват24", из-за которого клиенты не могут зайти в систему платежей с ноутбука и с телефона. Пресс-секретарь ПриватБанка сказал "Стране", что в работе "Приват24" действительно возникли временные сложности, есть проблемы в авторизации клиентов. Однако, над ними уже работают специалисты банка.

Вслед за сбоем в работе приложения "Приват24" от ПриватБанка пользователи сообщают о проблемах и в системе Ощадбанка.

Помимо этого, во вторник, 15 февраля, перестал открываться сайт Минобороны Украины. При попытке зайти на страницу пользователю сообщается об отсутствии доступа к сайту.