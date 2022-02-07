Пользователи Telegram в Украине и других странах жалуются на сбой в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram из разных стран, в том числе и из Украины, жалуются на сбой в работе приложения и проблемы с отправкой сообщений в понедельник, 7 февараля.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения.

Согласно данным сайта, со сбоем в мессенджере столкнулись жители Киева, а также несколько российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В комментариях пользователи сообщают, что Telegram "упал" и в Одессе, а также в других странах - в частности, в Беларуси и Германии.

Пользователи жалуются на проблемы с работой приложения, подключением к серверу и отправкой сообщений.

Напомним, в середине декабря произошел сбой в работе Facebook. Пользователи жаловались, что не могут войти в свои аккаунты, испытывают проблемы с работой сайта и приложения.

Также сообщалось, что в Украине произошел сбой в Telegram в конце прошлого года. Пользователи жаловались на медленную доставку сообщений в личных чатах. Кроме того, не работают чаты многих групп.

Ранее мы писали, что министр внутренних дел Германии не исключает блокировку Telegram в стране в качестве крайней меры.