Вечером в среду, 15 декабря, в работе социальной сети Facebook произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут войти в свои аккаунты, испытывают проблемы с работой сайта и приложения.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector, которая в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии разных веб-сайтов и служб.

Больше половины пользователей социальной сети - 57% - сообщили, что у них возникли сложности с авторизацией. У 35% поклонников платформы не работал сайт. Еще 8% столкнулись с проблемами в работе приложения соцсети.

На проблемы в работе Facebook пожаловались пользователи из США, Канады, а также из Европы: Германии, Франции, Италии, Великобритании и других стран.

В понедельник. 13 декабря, "Страна" рассказывала, что украинские пользователи массово стали жаловаться на сбой в мобильном приложении "Дия". У них не работали услуги, предоставляемые приложением.

А в начале месяца, 4 декабря, мы сообщали о сбоях в работе Telegram и Instagram. Тогда пользователи Telegram заявляли о проблемах в работе приложения, а также об ошибках при подключении к серверу и сложностях с отправкой сообщений. В свою очередь, пользователи Instagram пожаловались на нестабильную работу приложения, особенно при посещении сайта.