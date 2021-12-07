В Бразилии компанию Meta оштрафовали на $1,9 млн за глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября. Штраф за "некачественное предоставление услуг" выписан бразильскому национальному подразделению американской компании Meta, которая владеет социальными сетями Instagram и Facebook, а также мессенджером Whatsapp.

Об этом сообщает Agencia Brasil со ссылкой на заявление Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу.

"4 октября в результате сбоя работы приложений они были недоступны в течение около шести часов, что затронуло более 91 тыс. пользователей Facebook, более 90 тыс. пользователей Instagram и свыше 156 тыс. пользователей Whatsapp в Бразилии", - говорится в публикации на сайте управления.

В ведомстве считают, что имело место "очевидное нарушение предоставления услуг, затронувшее миллионы пользователей в Бразилии и во всем мире".

"Несмотря на то, что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеют место отношения потребления", - пояснил глава управления Фернанду Капес.

Также ведомство упоминает оскорбительные положения в условиях использования трех приложений, такие как возможность одностороннего изменения контракта компанией, изменение имени пользователя учетной записи, прекращение или изменение услуги и удаление или блокировка контента. Кроме того, в управлении по защите прав потребителей сочли незаконным отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг. Решение регулятора может быть обжаловано.

Напомним, ранее мы писали, что сбои в работе соцсетей начали с 4 октября текущего года и продолжались какое-то время. Кроме того, после грандиозного падения приложения "глючили" еще 5, 8 и 20 октября.

Также мы писали о том, что в конце октября в работе Telegram произошел глобальный сбой.