В среду, 27 октября, пользователи мира начали сообщать о проблемах с работой мессенджера Telegram.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии разных сайтов.

Согласно графику портала, сбои в функционировании Telegram наблюдаются с 17:00. На перебои в работе сервиса жалуются в основном пользователи из Украины, России (в частности, Москвы и Санкт-Петербурга), Беларуси, Молдовы, Хорватии, Германии.

Напомним, недавно в работе Instagram третий раз за месяц произошел масштабный сбой. На перебои в работе сервиса жаловались тогда России, США, Румынии, Беларуси и других стран. Также проблемы наблюдались и у пользователей из Украины.

Также мы сообщали, что в Telegram появится своя рекламная сеть для чатов каналов. На первом этапе доход от рекламы будет получать только Telegram. Но в будущем обещают делиться доходами и с владельцами каналов.

Кроме того, мы писали, что недавно Павел Дуров сообщил о миллионах новых пользователей Telegram. Правда, по его словам, некоторые пользователи в Северной и Южной Америке столкнулись с более низкой скоростью работы, чем обычно.