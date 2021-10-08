В социальной сети Telegram скоро появится своя рекламная сеть. Рекламные сообщения будут выводиться в чатах каналов. Правда, на первом этапе доход от рекламы будет получать только Telegram. Но в будущем обещают делиться доходами и с владельцами каналов.

Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Павла Дурова, автор Telegram-канала Lobushkin Георгий Лобушкин.

"Только текст, никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк, максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала", - описал нововведения Лобушкин.

В свою очередь издание "Код Дурова" сообщает, что платформа уже тестирует рекламные сообщения.

Там описывают следующие важные моменты:

1. На время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы.

2. Делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются рекламные сообщения, Telegram начнёт после того, как покроет свои основные расходы.

3. В будущем на сайте Telegram должен появится специальный портал для покупки и продажи рекламы на всех телеграмм-каналах.

Напомним, ранее Павел Дуров сообщил о миллионах новых пользователей Telegram.

Кроме того, сообщалось презентации нового обновление Telegram с цветовой гаммой, эмодзи, статистикой и записью трансляций.