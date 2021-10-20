Спустя 12 дней после масштабного сбоя популярных платформ Instagram, WhatsApp и Facebook, в среду, 20 октября, пользователи вновь испытывают проблемы с работой социальной сети Instagram.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии разных сайтов.

Согласно графику портала, сбои в функционировании соцсетей наблюдаются с 17:00.

На перебои в работе сервиса жалуются в основном пользователи России, США, Румынии, Беларуси, Польши, Болгарии, Хорватии. Также проблемы наблюдаются у пользователей из Украины.

Напомним, 4 октября, в двух соцсетях - Instagram и Faceook, а также мессенджере WhatsApp произошел глобальный сбой. С проблемами сталкивались пользователи со всего мира.

После этого 8 октября в работе этих же соцсетей снова произошел масштабный сбой. На перебои в работе сервисов жаловались в основном пользователи из США и Европы.

Отметим, что и в сентябре в Instagram происходил глобальный сбой. По информации Downdetector, сбой в работе соцсетей затронул пользователей из Украины, России, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Италии, Германии, США и других.