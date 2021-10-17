Instagram, принадлежащий Facebook, крайне беспокоится о потере пользователей-подростков и выделил значительную часть своего маркетингового бюджета на продвижение сервиса среди юных пользователей.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы компании и анонимные источники.

Информация появилась после того, как в The Wall Street Journal предоставили документы, свидетельствующие о том, что Facebook знал о потенциальном вреде Instagram для психического здоровья подростков, но скрывал это и не пытался решить проблему.

Если мы потеряем свой "конвейер" - аудиторию подростков из США, то лишимся кислорода, - говорится во внутренней памятке Instagram от октября прошлого года, в которой представлена маркетинговая стратегия на этот год, цитирует документ NYT.

Начиная с 2018 года, почти весь годовой маркетинговый бюджет Instagram был направлен на рекламу, ориентированную на подростков, пишет Times, отмечая, что в этом году бюджет составляет 390 миллионов долларов. Маркетологи сообщили изданию, что такое внимание к определенной возрастной группе является необычным. NYT подмечает, что Instagram сталкивается с жесткой конкуренцией за пользователей-подростков со стороны таких соперников, как TikTok и Snapchat.

Согласно данным исследовательской компании Piper Sandler, лишь 22% подростков назвали Instagram своим любимым приложением в категории соцсетей. Он занял третье место после Snapchat и TikTok. В отличие от TikTok, Snapchat уже долгое время соревнуется с соцсетями компании Facebook Inc. в битве за подростков и до сих пор остаётся в выигрыше.

В 2013 году Дэвид Эберсман, ранее главный финансовый директор Facebook, предупредил в телефонном разговоре Марка Цукерберга о том, что число ежедневных пользователей компании сократилось, "особенно среди молодых подростков". Именно Snapchat считали главным виновником в произошедшем.

В попытке сгладить ситуацию, в том же году Цукерберг даже принял решение купить Snapchat, чтобы повысить привлекательность своих соцсетей для молодых пользователей, но потерпел в этом неудачу.

В сентябре 2018 года Кевин Систром и Майк Кригер, основатели Instagram, покинули Facebook из-за разногласий с Марком Цукербергом. По словам четырех бывших сотрудников, после смены руководства Facebook приложил все усилия, чтобы превратить Instagram в главную платформу для молодой аудитории. Все из-за того, что Facebook стал часто фигурировать в делах с проблемой конфиденциальности данных и многими другими скандалами, которые навсегда лишили Facebook возможности стать центром внимания среди подростков.

Компания Facebook сделала ставку на Instagram и начала все больше обсуждать, как удержать молодежную аудиторию в своей соцсети.

В 2016 году соцсеть скопировала ключевую функцию Snapchat, известную как Stories, которая позволяет людям снимать видео и фотографии и публиковать их в качестве 24-часовых временных обновлений статуса.

Instagram начал концентрироваться на показателях "проведённое подростками время". Главная цель для Instagram стала заключаться в том, чтобы увеличить количество времени, которое подростки проводят в приложении, достигалось это с помощью таких функций, как Instagram Live и Instagram TV, где люди загружают видео продолжительностью до часа.

Недавно выяснилось, что Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. В Facebook об этом знали, но из-за страха утери подростковой аудитории умалчивали о проблеме.

Хоть документ о планировании маркетинга Instagram от сентября 2020 года показал, что приложение увеличило количество ежедневных пользователей почти на 24% по сравнению с годом ранее, удержание подростковой аудитории снижается.

Относительно материала The New York Times представитель Facebook заявил, что все не так драматично. Сервис направляет на привлечение подростков далеко не весь маркетинговый бюджет, хотя и считает эту аудиторию одним из важных сообществ, поскольку именно молодая аудитория выявляет и задает тренды.

Как сообщала "Страна", после грандиозного падения в Facebook остановили разработку и выпуск новых продуктов.