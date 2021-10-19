Популярная соцсеть Instagram, принадлежащая Facebook , 19 октября анонсировала появление нескольких новых инструментов и функций. Они упростят создание контента и совместную работу на платформе.

Об этом сообщает сайт Tech Advisor.

Обновления стартуют уже сегодня и затем будут появляться еще несколько дней до конца октября.

Так, 19 октября появилась функция Collabs, которая позволит двум пользователям публиковать совместные посты. Публикации будут отображаться в аккаунтах обоих пользователей и иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

20 октября соцсеть запустит функцию, позволяющую начинать сбор средств для некоммерческих организаций.

21 октября пользователи смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с десктопа, причем с любой платформы, на которой нет приложения Instagram (платформа тестировала эту функцию в июне). До сих пор пользователям приходилось публиковать контент исключительно через приложение. Для многих это было удобно, но отрезало от использования соцсети креативщиков и руководителей, редактирующих свои фотографии и видео на настольном ПК.

Давно существует рынок сторонних (платных) приложений, которые позволяют загружать в Instagram сообщения с одним изображением с ПК. Но ни одно из них не предлагает полный набор функций, включая посты с несколькими снимками и посты с минутным видео, которые есть в нативном интерфейсе Instagram.

В тот же день, 21 октября, в соцсети появятся новые функции в Reels, включая Superbeat и Dynamic Lyrics. Superbeat разумно применяет спецэффекты к ритму песни пользователя, в то время как Dynamic Lyrics отображает трехмерные тексты, которые перетекают в ритм. Это сделано для улучшения работы в соцсети тех, кто танцует и демонстрирует музыку на платформе Reels.

Ранее "Страна" сообщала, что Instagram боится потерять конвейер юных пользователей и выделил крупную сумму на продвижение сервиса.

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