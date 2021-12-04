Интернет-пользователи массово жалуются на технические проблемы в работе мессенджера Telegram и соцсети Instagram.

Об этом говорят данные от 4 декабря портала Downdetector, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии разных сайтов.

По данным ресурса, пользователи Telegram заявляют о сбоях в работе приложения, а также об ошибках при подключении к серверу и проблемах с отправкой сообщений.

В свою очередь, пользователи Instagram пожаловались на нестабильную работу приложения, особенно при посещении веб-сайта, а также заявили о проблемах при подключении к серверу. На проблемы с Instagram больше всего жаловались пользователи из Украины, Беларуси и России.

В работе сервисов Telegram и Instagram наблюдаются неполадки. Источник: Downdetector

Ранее "Страна" сообщала, что недавно в работе Instagram третий раз за месяц произошел масштабный сбой. На перебои в работе сервиса жаловались жители России, США, Румынии, Беларуси и других стран. Также проблемы наблюдались и у пользователей из Украины.

Также мы писали, что в пятницу, 22 октября, произошла техническая накладка в приложении monobank. При попытке воспользоваться картой Visa на экранах смартфонов появлялось уведомление о техническом сбое.