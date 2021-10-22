В пятницу, 22 октября, произошла техническая накладка в приложении monobank. При попытке воспользоваться картой Visa на экранах смартфонов появлялось уведомление о техническом сбое.

Об этом сообщает УНИАН.

При попытке воспользоваться картой платежной системы Visa приложение выдавало ошибку. Это происходило с теми, кто пытался совершить транзакцию онлайн и оплатить покупку в магазине при помощи карты.

В банке провели работы по устранению проблемы, и вскоре его приложение возобновило работу с платежной системой Visa в штатном режиме.

Как сообщили журналистам, все платежи, которые были сорваны из-за неполадок в работе системы, monobank вернет на банковские карты своих клиентов.

Что стало причиной сбоя, пока не ясно.

Как писала "Страна", недавно у этого банка уже возникали неполадки. В конце сентября пользователи стали получать в онлайн-приложении сообщения о том, что произошел сбой. Проведение операций по картам стало недоступно.

А в октябре мы рассказывали о перебоях в работе банкоматов "Приватбанка". Аппараты списывали со счета одну сумму, а наличными выдавали другую - меньше.