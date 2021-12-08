Компания Apple трактует политику конфиденциальности таким образом, что такие приложения, как Facebook и Snapchat могут продолжать осуществлять сбор данных iOS-пользователей в рекламных целях, даже если те отказались от слежения.

Об этом сообщает The Financial Times.

В издании рассказали, что более чем полгода назад была внедрена App Tracking Transparency, согласно ей все приложения должны получать от пользователей согласие на сбор их данных. Но Apple не запрещает таким компаниям как Facebook и Snapchat собирать данные, с условием что они будут обезличены, агрегированы и не связаны с профилями пользователей.

Указано, что такое решение это результат "негласного сдвига", в его рамках компаниями разрешили более вольно интерпретировать новую политику конфиденциальности. Так как Apple потребовало "не получать данные с устройства с целью его уникальной идентификации", приложения решили отслеживать поведение не отдельных пользователей, но групп, которые все-равно получать таргетированную рекламу.

Кроме того, в статье говорится, что Apple все еще разрешает разработчикам собирать данные об IP-адресе, геолокации, языке, модели устройства и размере экрана, хотя часть этой информации передается рекламодателям.

В то же время руководители Snapchat заявили инвесторам, что в планах компании поделиться с рекламодателями данными сотен миллионов пользователей, в их числе есть и те, кто не позволил собирать информацию. Подобным образом намерен поступить и Facebook

Напомним, Amazon оштрафовали на 746 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности.

Также сообщалось, что президент Турции ушел из WhatsApp из-за опасений по поводу конфиденциальности.