Глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключает блокировки мессенджера Telegram, о которой она ранее заявляла, в стране в качестве крайней меры, если не будут выполняться требования немецкого законодательства.

Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Die Zeit.

По ее словам, в Германии хотят, чтобы Telegram назначил своего официального представителя, который будет отвечать за действия платформы в стране. Такой человек также необходимо для того, чтобы из мессенджера можно было оперативно удалять нелегальный контент.

"Мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьезным шагом и, абсолютно точно, крайней мерой", - сказала Фезер.

Она также добавила, что в данном вопросе необходим единый европейский подход по регулированию деятельности соцсетей, так как Германия не в силах сама что-либо изменить.

Напомним, ранее Фезер заявила, что в Германии предлагают ужесточить регулирование контента в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете.

Мы также рассказывали, что Минюст ФРГ подтвердил претензии к мессенджеру Telegram, который, по мнению властей, не соблюдает требования законодательства страны. Они заявили, что мессенджеру Telegram грозит штраф в €55 миллионов (1,8 млрд грн).

Кроме того, писали, что в России Facebook и Telegram получили миллионные штрафы за отказ удалять контент.