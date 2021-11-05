Мессенджер Telegram начал тестировать рекламные сообщения
Мессенджер Telegram, как и обещал, начал тестировать рекламные сообщения. Первая реклама, которая ведет на канал создателя сервиса Павла Дурова, появляется с меткой sponsored после прочтения всех постов в канале.
В октябре Telegram предупреждал, что в мессенджере впервые появятся официальные рекламные сообщения, которые, однако, большинство пользователей едва ли заметят. Причин тому три:
- Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.
- Для показа рекламы не будут использованы личные данные, так как конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.
- Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.
О рекламе в мессенджере заговорили еще в начале октября.
А на днях стали известны правила ее размещения и стоимость рекламных кампаний.
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