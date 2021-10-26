Популярный мессенджер Telegram создает собственную рекламную платформу. Она позволит рекламодателям показывать объявления, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей.

Краткое описание нового сервиса появилось на официальном сайте мессенджера.

На сайте описаны такие особенности работы сервиса:

рекламные сообщения будут появляться только в публичных каналах, число читателей которых превышает тысячу;

объем сообщений ограничен 160 символами;

сообщения должны будут соответствовать тематике канала, на котором их показывают;

в отличие от Google- и Facebook-рекламы - сервис не собирает и не анализирует информацию о пользователях, поэтому все пользователи, просматривающий определенный канал, видят одни и те же спонсируемые сообщения.

Рекламодатели могут выбирать язык и приблизительную тематику каналов, на которых будет отображаться их реклама. Также можно выбрать определенные каналы, где будет показана определенная реклама, или добавить определенные каналы, где она не будет отображаться.

В отличие от других приложений, Telegram не станет отслеживать, нажимают ли пользователи на спонсируемое сообщение. Также сервис запрещает внешние ссылки в спонсируемых сообщениях, чтобы гарантировать, что третьи стороны не смогут шпионить за пользователями.

Пока возможность размещения рекламы находятся в тестовом режиме. Как только ее запустят полностью, Telegram начнет делиться доходами от рекламы с владельцами общедоступных каналов, в которых отображаются спонсируемые сообщения.

Рекламодателей Telegram завлекает широким охватом аудитории: в нем обмениваются посланиями более 500 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру. И каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 500 миллиардов просмотров в каналах.

Во время масштабного сбоя в Facebook в начале октября "Страна" рассказывала, что у Telegram добавились миллионы новых пользователей.

Мы также сообщали, что с октября "Укрзализныця" начала продавать билеты через Viber и Telegram.