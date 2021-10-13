Преступление, заслуживающее премии Дарвина, произошло днем 11 октября в отделении "Кредобанка" на улице Генерала Алмазова, что в Печерском районе столицы. Там украли муляжи пачек купюр.

По информации наших источников в МВД, в полицию обратились сотрудники банка, заявив, что один из посетителей - 32-летний клиент банка - тайно выкрал муляжи пачек стогривневых купюр. Они были выставлены на стойке менеджера в рекламных целях.

Зачем мужчина это сделал, пока неизвестно, так как его еще не задержали. Возможно, он принял их за настоящие деньги.

Полиция завела уголовное производство по факту совершения уголовного проступка, предусмотренного часть. 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Позарившемуся на ненастоящие гривны клиенту грозит от минимального наказания - штрафа в 17 тысяч гривен - до 5 лет ограничения свободы. При этом стоимость муляжей в банке оценили всего в тысячу гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре две женщины украли тыкву на детском празднике.

Также мы рассказывали о расследовании кражи знаменитого пресс-папье Виктора Януковича в виде золотого батона.