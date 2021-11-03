В Узбекистане перестали блокировать популярные мессенджер Telegram, соцсети и другие сайты. В связи с блокировкой был уволен глава регулятора "Узкомназорат" Голибшер Зияев за неправильные действия.

Об этом сообщает Telegram-канал "Код Дурова".

Как заявил пресс-секретарь президента страны Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов, главу государства проинформировали "об односторонних, не продуманных до конца" действиях "Узкомназората". После чего блокировку Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, "Одноклассников" и некоторых других сервисов отменили.

В реестре регулятора запрещенных ресурсов отметки об ограничениях уже исчезли.

Что касается решения об отстранении от должности Зияева, то его принял премьер-министр страны Абдулла Арипов с формулировкой за "неправильные и несогласованные действия".

В Узбекистане заблокировали несколько сервисов, включая соцсети, вечером 3 ноября. Причиной блокировки стало нарушение правил обработки персональных данных. Сервисы отказываются хранить данные граждан на серверах в Узбекистане, а также игнорируют запросы "Узкомназората" - бывшей Госинспекции связи.

Как писала "Страна", летом в Узбекистане уже пытались вмешаться в работу сайтов, ограничив использование социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте".