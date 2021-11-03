В среду, 3 ноября, в Узбекистане ограничили доступ к ряду социальных сетей и мессенджеров. В частности к Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и "Одноклассники".

Об этом сообщает государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат).

"В связи с обработкой персональных данных граждан Республики Узбекистан в нарушение статьи 271 Закона Республики Узбекистан "О персональных данных" с ноября некоторые социальные сети были включены в "Реестр нарушителей персональных данных"... использование на территории ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - сказано в сообщении.

Посмотреть полный список заблокированных социальный сетей можно по ссылке. В него попали Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, LinkedIn, "Одноклассники" и другие.

Напомним, летом Узбекистан ограничил работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте". Президент республики конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Также сообщалось, в Беларуси будут сажать в тюрьму за подписки на запрещенные Telegram-каналы.